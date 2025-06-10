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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Hollanda-Malta: 8-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Hollanda-Malta: 8-0 (MAÇ SONUCU)

        Hollanda, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde konuk ettiği Malta'yı 8-0'lk skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 23:44 Güncelleme: 11.06.2025 - 01:23
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        Hollanda'dan 8 gollü galibiyet!
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        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan, 3 grupta oynanan 6 maçla devam etti. G Grubu'nun favorisi Hollanda, grubun zayıf halkası Malta'ya adeta gol oldu yağdı. Noordlease Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 8-0 mağlup eden Hollanda, 2'de 2 yaptı.

        Portakallar'a üç puanı getiren golleri 9 (pen.) ve 16'da Memphis Depay, 20'de Van Dijk, 61'de Xavi Simons, 74 ve 80'de Donyell Malen, 78'de Noa Lang ile 90+2'de Van de Ven kaydetti.

        SEYİRCİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, FİNLANDİYA-POLONYA MAÇINA ARA VERİLDİ

        Gruptaki diğer maçta ise Finlandiya ile Polonya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede üzücü bir olay yaşandı. Finlandiya'nın 2-1 önde olduğu sırada tribünde bir taraftar sağlık sorunu yaşayınca oyun 72. dakikada durduruldu. Yaklaşık 30 dakika sonra yeniden başlayan karşılaşma Finlandiya'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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        Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

        G GRUBU

        Hollanda-Malta: 8-0

        Finlandiya-Polonya: 2-1

        H GRUBU

        Romanya-Güney Kıbrıs: 2-0

        San Marino-Avusturya: 0-4

        K GRUBU

        Sırbistan-Andorra: 3-0

        Letonya-Arnavutluk: 1-1

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