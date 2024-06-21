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        Haberler Bilgi Spor Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hollanda - Fransa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hollanda - Fransa maçı hangi kanalda?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa karşı karşıya geliyor. Almanya'nın Leipzig şehrinde oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hollanda - Fransa maçı hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte EURO 2024 Hollanda - Fransa maçı hakkında tüm detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 19:29 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:05
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        • 1

          Hollanda - Fransa maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçlar tamamlanırken, heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. İki takım tarihinde 30 kez karşı kaşıya geldi. Fransa'nın bu maçlarda 15, Hollanda'nın ise 11 galibiyeti bulunurken, taraflar 4 maçta eşitliği bozamadı. Peki, "Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hollanda - Fransa maçı hangi kanalda?" İşte Hollanda - Fransa maçının başlayacağı saat...

        • 2

          HOLLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

          Hollanda - Fransa maçı 21 Haziran cuma günü saat 22.00’de başlayacak.

          Mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

        • 3

          HOLLANDA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Hollanda - Fransa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11’LER BELLİ OLDU

          Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo

        • 5

          Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Giroud, Thuram

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