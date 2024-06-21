Hollanda - Fransa maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçlar tamamlanırken, heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. İki takım tarihinde 30 kez karşı kaşıya geldi. Fransa'nın bu maçlarda 15, Hollanda'nın ise 11 galibiyeti bulunurken, taraflar 4 maçta eşitliği bozamadı. Peki, "Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hollanda - Fransa maçı hangi kanalda?" İşte Hollanda - Fransa maçının başlayacağı saat...