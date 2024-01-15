Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu David Leitch tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Chris Morgan oturmaktadır. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi 15 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin başrolünde aksiyon filmlerinin aranan yüzleri, Dwayne Johnson, Jason Statham yer almaktadır. Peki, "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ne zaman çekildi?" İşte Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
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HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kanunsuz bir kaçak olan Shaw, sadık kanun adamı olan Hobbs'a suikast girişiminde bulunduğu için hapse girmiştir. Görünürde hiç ortak noktası olmayan ve birbirine zıt iki adam da kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve bunu kabul etmeleri başlarına bela açacaksa bile birbirlerine saygı duyarlar. Birbirlerine güvenmeseler bile insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.
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HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW OYUNCULARI KİM?
Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González
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