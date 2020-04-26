26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu'nun lige yeniden başlama kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaman, kararın bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
UEFA'nın aldığı kararlarda ekonomik tablo kaygısı güttüğünü belirten Karaman, "Futbol resmi göremiyoruz. Mevcut durum buna engel teşkil ediyor. Bir çok ülke spora başlamak istiyor. Fakat güven ortamını oluşturmadan bu çok tehlikeli. Mutlaka ekonomik getirdiği baskılar var. Şimdi UEFA deniyor. UEFA kim güçlü ülkelerden oluşan yönetime sahip bir kurum. Ben biraz daha beklenmesi taraftarıyım. İnşallah bu virüs kısa zamanda kontrol altına alınır ve ondan sonra başlanır. Çünkü futbol bir takım oyunu. Bu yapının içinde birçok profesyonel var. Bunlar bir araya geldiğinde temas mesafesi oluşuyor. Böyle bir ortam içerisinde futbolun başlayabilmesi için öncelikle sağlıklı ortamın oluşması lazım" diye konuştu.
"GÜVEN ORTAMI LAZIM"
Karaman, dönüş için güven ortamının şart olduğunu kaydederek şunları söyledi:
"Futbola dönebilmemiz öyle kolay değil. Güven ortamı lazım. Oyuncular yan yana geldiğinde hastalıkla ilgili kafasında hiç bir sorunun olmaması lazım. Psikolojik boyutu var bunun. Birden bire 45 gün aradan sonra çık bana performans göster diyeceksin. Her kulübün iç yapısı aynı değil. Ya oyuncuların geçmiş alacakları var. Kulüpler zor durumda ödeyemiyor. Sadece siz bir tarih verip başlıyoruz demeniz öyle kolay değil. 15 Mayıs'ta uçak seferleri başlıyor. Burada minimum her kulübün 4 haftaya ihtiyacı var hazır olması için. Bu 3 hafta olursa büyük risk olur. Burada düşme mücadelesi ve şampiyonluk mücadelesi farklı sonuçlara gebe olabilir. Çünkü orta sıralardaki takımlar belki de aynı ciddiyette olmayacaklar. Herkese şunu söylüyor, teknik adamların görüşleri alınıyor mu. Ben şahsen düşüncelerimi başkanla, sportif direktörle paylaşıyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!