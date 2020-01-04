TRT Spor'a konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, merakla beklenen Shane Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesi konusunda girişimlerin başladığı müjdesini verdi. Oyuncu ve menajeri ile görüşmeler olumlu geçerse, Larkin Türk vatandaşı olacak ve milli formayı giyecek.

Konu ile ilgili konuşan Hidayet Türkoğlu “Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye’ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin’i milli forma ile görürüz” dedi

ABD'li yıldız basketbolcu Shane Larkin, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’den teklif beklediğini belirtirken, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Açıkçası bunu iki tarafın konuşması gerekiyor. Eğer olursa benden beklentilerini de bilmem gerekiyor. Henüz teklif gelmedi. Bu konu kesinlikle ilgilendiğim bir şey. Bu konuyla ilgili bir görüşme yapmak isterim. Federasyon ile aramızda bir konuşma olduktan sonra bu durum ilerleyebilir. Bu nedenle ne olacağına dair şu an net bir cevap veremiyorum."