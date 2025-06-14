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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Hidayet Türkoğlu: İnşallah kadın basketbolunun yükseleceği bir yaz olur - Basketbol Haberleri

        Hidayet Türkoğlu: İnşallah kadın basketbolunun yükseleceği bir yaz olur

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası için güzel bir kamp dönemi geçirdiğini ifade ederek, "İnşallah ülkemizin kadın basketbolunun yükseleceği bir yaz süreci olur" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:30
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        "İnşallah kadın basketbolunun yükseleceği bir yaz olur"
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu’nda mücadele edecek. Turnuva öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

        Kadın Milli Takımı'nın, eleme grubunu birinci tamamlayarak, şampiyonaya katıldığını hatırlatan Türkoğlu, "Kadın Milli Takımımız yıl boyunca öncelikle gruptaki maçlarında gösterdikleri basketbolla birinci bitirerek, Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Bu süreçteki gösterdikleri başarılarından dolayı bütün takımı, hocamızı ve ekibi kutluyorum. Ülke olarak bu tip organizasyonlara gitmeyi hak eden ve bu kalitede olan bir milli takımımız var. İnanıyorum, bu Avrupa Şampiyonası’nın Kadın Milli Takımımız aynı özveriyle aynı istekle ve aynı heyecanla milli formayı en iyi şekilde, ülkemizi gururlandıracak şekilde mücadele edecekler. Biz yönetim olarak her zaman, iyi günde de, kötü günde de hem teknik ekibimizin hem de sporcularımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Önemli olan arkadaşlarımızın sahaya çıkıp, o formanın anlamını en iyi şekilde başta kendi kariyerleri açısından ne kadar değerli olacağını daha sonra ülke olarak elde edeceğimiz başarının kadın basketboluna olan ilgilinin ne kadar artacağını herkes görecektir" diye konuştu.

        Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Başkan Türkoğlu, "Son dakika arkadaşımızın sakatlığı bizi biraz üzdü ama diğer arkadaşlarımız için de bu fırsatı değerlendirmek için önemli bir süreç. İnşallah çarşamba günü başlayacak ilk maçla birlikte ülkemizi en iyi şekilde gururlandıracak başarıyı elde ederler. İnşallah ülkemizin kadın basketbolunun yükseleceği bir yaz süreci olur" şeklinde konuştu.

        "BENİM İÇİN HER MAÇIN AYNI DEĞERİ VARDIR"

        Turnuvalarda maç maç bakmak gerektiğine her zaman inandığını aktaran Hidayet Türkoğlu, "Fransa, grubumuzda en güçlü rakip gözükebilir ama sonuçta istediğiniz hedefe ulaşmak için her maçın ayrı bir değeri vardır. Fransa maçıyla başlayıp, daha sonra İsviçre ve ev sahibi Yunanistan maçına da aynı konsantreyle oynamamız gerekiyor. Çünkü hedefimiz her zaman milli takımımızı en iyi yerlere götürmek. Benim için her maç aynı değeri vardır" ifadelerini kullandı.

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