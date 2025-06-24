Hidayet Türkoğlu'dan Bakan Alparslan Bayraktar'a ziyaret!

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığ'nın Ankara'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkoğlu ve Bayraktar, basketbol projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Hidayet Türkoğlu, BOTAŞ'ın altyapılardaki başarılarından dolayı Bakan Bayraktar'ı kutlayarak basketbola olan katkıları için teşekkür etti.

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Görüşmenin ardından Hidayet Türkoğlu, Alparslan Bayraktar'a isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’a nazik ev sahipliği ve BOTAŞ’ın altyapılardaki başarılarından dolayı basketbolumuz adına verdiği destek için teşekkür ederim. pic.twitter.com/KbOFW4LyjN — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) June 23, 2025