SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

'Sandık Kokusu’nun 42. Bölüm 2. Tanıtımı;

REKLAM advertisement1

Yayınlanan tanıtımda Bora ile Karsu’nun romantik anları, Hasan’ın Filiz’e kucak dolusu çiçekleri ekranlara yansırken, Ayça’nın “Ben galiba bir fakire aşık oluyorum” sözleri eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Gülnaz’ın İhsan’la romantik yemeği dikkat çekerken, Bora’nın Karsu’ya evlilik teklifi tanıtıma damgasını vuruyor. İkili arasında yaşanacaklar şimdiden yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

REKLAM

'SANDIK KOKUSU’NUN 41. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

BORA VE KARSU EVLENECEK Mİ?

Filiz, Feryal’in röportajını izledikten sonra soluğu Feryal’in evinde aldı. Eve girmesiyle Feryal’in cesedini buldu. Gül’ün gelmesiyle Filiz, baş şüpheli olarak tutuklandı. Karakolda Gül’ün abartılı hareketleri, Dilaver’in dikkatini çekti ve Hasan’ın izniyle olayı araştırmaya başladı. Filiz’den hemen önce evden Gül’ün çıkması, çapraz sorguda her şeyi itiraf etmesine yol açtı ve bu da Filiz’in kurtuluşu oldu. Kıvanç, ne kadar Irmak’ı kaybetmek istemediğini dile getirse de tamamen yanında olduğunu söyleyemedi. Irmak, Kıvanç’ın tavrı karşısında, eğer bu durumu kaldıramayacaksa ayrılmak istediğini ve işten ayrılmanın da iyi olacağını söyledi. Gülnaz, araba pratiğine hız kesmeden devam etmek istediği için Hakan’dan yardım istedi. Her şey doğal akışında devam ederken, arabayı park etmek istedi ve duran bir arabaya çarptı. Olayın şokunu atlatamadan arabadan Hakan’ın babası İhsan indi. Gülnaz, panikle ne yapacağını bilemedi ve ikili arasında eğlenceli dakikalar yaşandı. Hakan’ın babası İhsan ile yüzleştiği bölümde Filiz, Hasan’ın arkadaşının oğlu Sinan ile Karsu’nun görüşmesi için emrivaki bir şekilde akşam yemeği planladı. Her ne kadar Karsu istemediğini söylese de, Filiz zorladığı için yemeğe gitmek zorunda kaldı. İkili yemekte oldukları sırada Bora, yan masaya oturdu. Bora’nın sürprizi karşısında Karsu, durumu Sinan’a açıkladı. Irmak’ın rutin kontrol sonrası hamile olduğunu öğrenmesi akılları karıştırırken Bora’nın Karsu’ya "Benimle evleneceksin ya" sözleri bölüme damgasını vurdu.

'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. 'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.