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        Kuşakların harcamadaki payı

        X Kuşağı şu anda en büyük harcama yapan kuşak ve toplam küresel harcamanın %23,5'ini X kuşağı yapıyor. NielsenIQ ve World Data Lab'ın son verilerine göre, önümüzdeki 10 yılda harcama gücünde en hızlı büyümeyi ise Z Kuşağı görecek. Z Kuşağı'nın, 2034'e kadar küresel olarak 9 trilyon ABD dolar harcama yapması bekleniyor; bu rakam diğer tüm kuşaklarınkinden daha fazla. Z Kuşağı dünya nüfusunun neredeyse dörtte birini oluşturuyor.

        Giriş: 16.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:51
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        #Harcama gücü

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