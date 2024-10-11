Kasırgaların sınıflandırılması
ABD'nin Florida eyaletinde Saffir-Simpson ölçeği'ne göre Kategori 3 seviyesinde karaya vuran Milton Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. 3 milyonu aşkın kişinin elektriksiz kaldığı bölgede, acil durum ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Saffir-Simpson ölçeği kasırgaların şiddetlerinin ifade edilmesi kullanılan 1-5 arasındaki değeri belirler. Puanlama kasırganın hızı ve neden olacağı hasara göre yapılır.
Giriş: 11.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:04