Tatlılar, çocukların hayatında tamamen yasaklanmamalı; ama bilinçli tüketim mutlaka öğretilmeli. Evde yapılabilecek doğal alternatifler ve sağlıklı alışkanlıklarla çocukların şekerle ilişkisini doğru şekilde yönlendirmek mümkün.

Çocuklarda diş ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Şeker, çocuklara hızlı enerji sağlasa da fazla tüketimi sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Özellikle gelişme çağındaki çocukların şeker alımı kontrol altında tutulmalıdır. Aksi takdirde hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri olumsuz etkilenebilir.

Şeker, ağızda bakterilerin asit üretimini artırır. Bu asitler diş minesine zarar vererek çürüklerin oluşmasına neden olur. Diş sağlığını korumak için şekerli gıdalardan sonra ağız hijyenine dikkat edilmelidir.

Fazla şeker tüketimi, boş kalori alımına yol açar. Bu durum çocuklarda kilo artışına, zamanla ise obeziteye neden olabilir. Obezite, ilerleyen yaşlarda kalp hastalıkları ve diyabet gibi sorunlara zemin hazırlar.

Aşırı şeker, bağışıklık sistemini baskılayarak çocukları enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bu da sık hastalanmaların önünü açar.

4. DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLER VE HİPERAKTİVİTE

Şeker, çocuklarda dikkat dağınıklığı, ani ruh hali değişimleri ve hiperaktivite gibi davranışsal sorunlara neden olabilir. Bu etkiler kısa süreli olsa da öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyebilir.

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ÇOCUKLARA ŞEKER NE ZAMAN VERİLMELİ?

Çocukların şekerle tanışma süreci geciktirilmeli, kontrollü ve bilinçli şekilde yönetilmelidir.

- 2–3 Yaş Arası: Bu dönemde çocuklara ev yapımı, şekersiz meyveli tatlılar veya kuru meyveler gibi doğal seçenekler sunulabilir.

- Okul Çağı: Bu yaş grubunda şeker tüketimi sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Aynı zamanda çocuklara şekerin zararları anlatılmalı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılmalıdır.

ŞEKERLİ BESİNLERE SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Çocukların tatlı ihtiyacını sağlıklı seçeneklerle karşılamak mümkündür:

- Taze Meyveler: Elma, muz, çilek gibi meyveler hem doğal tatlıdır hem de besin değeri yüksektir.

- Kuru Meyveler: Kuru kayısı, hurma, kuru üzüm gibi meyveler şeker yerine doğal birer alternatif olabilir.

- Yoğurtlu Tatlılar: Evde hazırlanan yoğurt-meyve karışımları sağlıklı tatlı seçenekleri arasındadır.