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        Haberler Bilgi Yaşam Her küp şekerin bir bedeli var: Şekerin çocuk sağlığına etkileri nelerdir?

        Minik bedenlere büyük yük: Şekerin çocuk sağlığına etkileri neler?

        Tatlı kaçamaklar, çocukların sağlığında büyük sorunlara yol açabilir. Fazla şeker tüketimi, diş çürüklerinden obeziteye, bağışıklık zayıflığından davranış bozukluklarına kadar pek çok sağlık sorununa neden oluyor. Peki, çocukları şekerin zararlarından nasıl koruyabiliriz?

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        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 08:30
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        Tatlı bir kaçamak değil gizli bir tehlike!
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        Tatlılar, çocukların hayatında tamamen yasaklanmamalı; ama bilinçli tüketim mutlaka öğretilmeli. Evde yapılabilecek doğal alternatifler ve sağlıklı alışkanlıklarla çocukların şekerle ilişkisini doğru şekilde yönlendirmek mümkün.

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        ŞEKERİN ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Şeker, çocuklara hızlı enerji sağlasa da fazla tüketimi sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Özellikle gelişme çağındaki çocukların şeker alımı kontrol altında tutulmalıdır. Aksi takdirde hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri olumsuz etkilenebilir.

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        1. DİŞ SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLER

        Şeker, ağızda bakterilerin asit üretimini artırır. Bu asitler diş minesine zarar vererek çürüklerin oluşmasına neden olur. Diş sağlığını korumak için şekerli gıdalardan sonra ağız hijyenine dikkat edilmelidir.

        2. AŞIRI KİLO VE OBEZİTE RİSKİ

        Fazla şeker tüketimi, boş kalori alımına yol açar. Bu durum çocuklarda kilo artışına, zamanla ise obeziteye neden olabilir. Obezite, ilerleyen yaşlarda kalp hastalıkları ve diyabet gibi sorunlara zemin hazırlar.

        3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIFLAMASI

        Aşırı şeker, bağışıklık sistemini baskılayarak çocukları enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bu da sık hastalanmaların önünü açar.

        4. DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİKLER VE HİPERAKTİVİTE

        Şeker, çocuklarda dikkat dağınıklığı, ani ruh hali değişimleri ve hiperaktivite gibi davranışsal sorunlara neden olabilir. Bu etkiler kısa süreli olsa da öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyebilir.

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        ÇOCUKLARA ŞEKER NE ZAMAN VERİLMELİ?

        Çocukların şekerle tanışma süreci geciktirilmeli, kontrollü ve bilinçli şekilde yönetilmelidir.

        - 2–3 Yaş Arası: Bu dönemde çocuklara ev yapımı, şekersiz meyveli tatlılar veya kuru meyveler gibi doğal seçenekler sunulabilir.

        - Okul Çağı: Bu yaş grubunda şeker tüketimi sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Aynı zamanda çocuklara şekerin zararları anlatılmalı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılmalıdır.

        ŞEKERLİ BESİNLERE SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

        Çocukların tatlı ihtiyacını sağlıklı seçeneklerle karşılamak mümkündür:

        - Taze Meyveler: Elma, muz, çilek gibi meyveler hem doğal tatlıdır hem de besin değeri yüksektir.

        - Kuru Meyveler: Kuru kayısı, hurma, kuru üzüm gibi meyveler şeker yerine doğal birer alternatif olabilir.

        - Yoğurtlu Tatlılar: Evde hazırlanan yoğurt-meyve karışımları sağlıklı tatlı seçenekleri arasındadır.

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        - Yulaflı Enerji Topları: Muz, yulaf ve fındık ezmesi ile yapılan toplar, hem enerji verir hem de tatlı ihtiyacını karşılar.

        ŞEKER TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Çocukların şeker tüketimini denetlerken şu noktalara dikkat edilmelidir:

        - Etiket Okuma Alışkanlığı: Fruktoz şurubu, glikoz, mısır şurubu gibi şeker çeşitleri etiketlerde farklı isimlerle yer alabilir.

        - Tatlandırıcılardan Kaçının: Yapay tatlandırıcılar da çocuklar için sağlıklı bir seçenek değildir.

        - Tatlıyı Ödül Haline Getirmeyin: Şekerli yiyecekleri ödül olarak sunmak, çocukların bu gıdalara olan ilgisini artırabilir.

        - Öğün Aralarında Şeker Verin: Kan şekeri dengesini sağlamak için şekerli gıdalar öğünlerden hemen sonra değil, öğün aralarında tüketilmelidir.

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        UZUN VADELİ SAĞLIK RİSKLERİ

        Çocukluk döneminde aşırı şeker tüketimi; ilerleyen yıllarda obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle çocuklara erken yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır.

        ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN PRATİK İPUÇLARI

        - Tatlı Krizlerini Meyveyle Bastırın: Çocuğunuz tatlı istediğinde taze veya kuru meyveyle bu isteği karşılayın.

        - Ev Yapımı Tatlıları Tercih Edin: Hazır ürünler yerine, evde şekersiz tatlılar yaparak çocukların alışkanlıklarını sağlıklı yönde şekillendirin.

        - Su İçmeyi Alışkanlık Haline Getirin: Tatlı içecekler yerine su veya ev yapımı meyve suları tercih edilmelidir.

        - Tatlı Günlerini Sınırlayın: Haftada 1–2 gün tatlı günü belirlemek, şeker tüketimini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

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        ŞEKERİ SINIRLAMANIN PÜF NOKTALARI

        - Etiket Okuma Bilinci Kazandırın: Çocuklara etiket okumayı öğretin, şekerin farklı adlarla karşımıza çıkabileceğini anlatın.

        - Doğal İçecekler Tercih Edin: Hazır içecekler yerine limonlu su, ev yapımı komposto, ayran gibi doğal içecekler sunun.

        - Taze Meyve Suları Ölçülü Tüketilmeli: Günde bir bardaktan fazla olmamak koşuluyla şekersiz ve katkısız meyve suyu verilebilir.

        - Rol Model Olun: Çocuklar, ebeveynlerin yeme alışkanlıklarını taklit eder. Ebeveynlerin de şeker tüketimine dikkat etmesi gerekir.

        - Proteinle Güne Başlayın: Protein ağırlıklı kahvaltılar (yumurta, peynir, tam tahıllar) tatlı isteğini azaltır.

        - Beslenme Eksikliklerini Giderin: Vitamin ve mineral eksiklikleri, tatlıya olan eğilimi artırabilir. Gerekirse uzman desteği alın.

        - Eğlenceli Atıştırmalıklar Hazırlayın: Sağlıklı ve eğlenceli tariflerle şekerli atıştırmalıklara alternatifler oluşturun.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

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