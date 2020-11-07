Hentbolda milli maça korona engeli

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta Slovenya ile oynayacağı mücadele koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Eskişehir'de yarın oynanması planlanan maçın konuk takımın bazı sporcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Hollanda'ya 27-26 yenilmişti.

Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle elemelerde 4 Kasım'dan bu yana 15 maçın ertelendiği, bu karşılaşmaların tarihlerinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.