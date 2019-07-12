Tmz.com adlı internet sitesi, çiftin bu yılın şubat ayında evlendiğini ve bu konuyla ilgili belgelere ulaştığını duyurdu. Bu belgelere göre Heidi Klum ile Tokio Hotel adlı müzik grubunun gitaristi, solisti ve şarkı sözü yazarı olan Tom Kaulitz, beş ay önce birbirlerine "evet" dedi.