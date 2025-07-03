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        Haberler Bilgi Ekonomi HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2025 SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! 2025 TÜFE-ÜFE Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2025 TÜİK TÜFE-ÜFE Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Haziran ayı enflasyon rakamları için bekleyiş sona erdi. Yılın altıncı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların merakla beklediği 2025 Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Yani Haziran ayı enflasyon verileri, yılın ikinci yarısında memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını da netleştirmiş oldu. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? İşte, 2025 TÜİK TÜFE-ÜFE Haziran ayı enflasyon verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:13
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        • 1

          2025 Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından son dakika açıklandı. Yılın altıncı enflasyon oranı, milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammını belirledi. Ayrıca Haziran enflasyon rakamları ile 2025 Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Peki, TÜİK verileri ile Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Haziran ayında TÜFE yüzde kaç oldu? İşte, detaylar…

        • 2

          2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

          2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35,05 oldu.

        • 3

          Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,05 arttı, aylık %1,37 arttı

          TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

          Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %24,45 arttı, aylık %2,46 arttı

          Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %28,34 artış gösterdi.

        • 4

          AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyordu.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41'di.

        • 5

          YILIN İLK 5 AYINA AİT ENFLASYON ORANLARI

          2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

          Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
          Ocak 27,58 4,29 5,03
          Şubat 28,67 2,97 2,27
          Mart 30,62 2,87 2,46
          Nisan 31,16 3,24 3
          Mayıs 31,17 2,10 1,53
          Haziran 30,41 1,53
        Temmuz kira artış oranı belli oldu
        Temmuz kira artış oranı belli oldu
        Emekli zammı belli oldu
        Emekli zammı belli oldu
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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