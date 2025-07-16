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        Haberler Magazin Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un romantik tatili - Magazin haberleri

        Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un romantik tatili

        Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, yaz sezonunu birlikte Yunanistan ve Alaçatı'da açtı. Ünlü çift, romantik tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 19:40 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:40
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        Yaz sezonunu aşkla açtılar
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        Geçtiğimiz yıl aşklarını ilan eden Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç, yaz sezonunu birlikte açtı.

        Ünlü çiftin tatil rotası ise Yunanistan ve Alaçatı oldu.

        Subaşı, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisiyle birlikte atıyor.

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        Ünlü oyuncu, çıktıkları bu tatilden çeşitli paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

        Subaşı, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tatil bitmesin dumpı" notunu düştü.

        Öte yandan Koç da Yunanistan tatilinden sevgilisiyle bir kare paylaşarak, "Yunanistan hatırası" ifadesini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hazal Subaşı
        #Oğuzhan Koç

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
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