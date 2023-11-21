"ADAMIN EVİNDEN ÇIKMADIM"



* Biz Ali ile Leyla ile Mecnun'un finalinde karşılaştık. Ben Ali'yi çok beğendim. Sonra bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık, ben yine çok beğendim. O zaman biraz sarhoştum. 'Bizimle otursana.' demişim ama aramızda bir şey olmadı.

* Kendi yazdığı bir film için benimle görüşmek istedi. Magazin var diye ben onun evine gittim. Öyle bir araya geldik. O gün, bugün işte... Sonra kına gecemiz o evde oldu, düğün o evde oldu, çocuk o evde oldu... Senaryo okumaya gittim, adamın evinden çıkmadım gibi bir şey oldu.



Fotoğraflar: Instagram