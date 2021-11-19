Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 2 yaşında! - Magazin haberleri

Fikret Ali 2 yaşında!

Hazal Kaya-Ali Atay çifti, oğulları Fikret Ali'nin doğum günü için sürpriz bir kutlama organize etti. Partide eşi ve oğluyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Dikkat, Fiko 2 yaşına giriyor! İyi ki doğdun kalbim..." ifadelerini kullandı

19.11.2021 - 10:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Kaya, eşiyle birlikte oğlunun doğum günü için sürpriz bir parti düzenledi.

  • "DİKKAT, FİKO 2 YAŞINA GİRİYOR!"

    Çift, aileleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Fikret Ali'nin yeni yaşını kutladı. Eşi ve oğluyla kamera karşısına geçen Hazal Kaya, kutlamadan fotoğrafları 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

    Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, "Dikkat, Fiko 2 yaşına giriyor! İyi ki doğdun kalbim..." diye konuştu. Takipçileri Fikret Ali'ye kutlama mesajları yağdırdı. Ayrıca Kaya'nın gönderisi 560 binden fazla beğeni aldı. Baba-oğulun benzerlikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

  • "ONUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

    Her gün soluğu sette aldığını ifade eden Ali Atay, bu yoğun dönemde çocukları Fikret Ali ile çok zaman geçiremediklerinden yakınmıştı. Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "O da kusura bakmayacak artık. Onun için çalışıyoruz. Sonuçta güzel iki proje geldi, onları kaçırmazdım." demişti.

  • "VERTİGO SANDIM, HAMİLEYMİŞİM"

    2019'da oğlunu dünyaya getiren Hazal Kaya da daha önce, "Planlı mı oldu?" sorusuna, "Çok istiyorduk. Vertigo diye hastaneye gittim, hamile olduğumu öğrendim." şeklinde yanıt vermişti.

  • "ANNELİĞİN KUTSANMASINDAN RAHATSIZ OLUYORUM"

    Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nın Türkiye ofisine ait instagram hesabında canlı yayına katılan Kaya, ses getiren açıklamalarda da bulunmuştu. Kadınlara uygulanan psikolojik şiddeti eleştiren Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.