"BİRKAÇ GÜNÜMÜZ VAR GİBİYDİ"



'Doğum ne zaman?' diye soranlara dokuz ay boyunca '37. haftadan itibaren bekliyoruz, 18 Kasım'a denk geliyor' dedim. Aynı gün İtalyan Lisesi'nde mezuniyetimizin 10. yıl kutlaması vardı. Yine soranlara 'Tabii ki oradayım' dedim ama Fiko'cum sürpriz yapmayı hep sevdi, tahmin etmeliydim. Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi.