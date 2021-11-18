"Evde canım sıkıldı"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kıyafet seçimiyle adeta siyahlara bürünen Küçükköse, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

33 yaşındaki oyuncu, "Evde biraz canım sıkıldı, öyle yalnız başına alışveriş yapıyorum. Birkaç bir şey aldım, birazdan evime gideceğim." diye konuştu.

"DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIM"

Ayrıca gelen projeleri değerlendirdiğini belirten Hazal Filiz Küçükköse, "İnşallah güzel şeyler olacak, değerlendirme aşamasındayım." ifadelerini kullandı.