'Haydi Tut Elimi'nin galası yapıldı

1 Şurada Paylaş! BKM’nin, üç jenarasyonu buluşturan, izleyen herkese umut, sevgi ve dostluğu aşılayacak yeni yapımı 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibinin yer aldığı 'Haydi Tut Elimi'nin galası gerçekleştirildi.

2 Şurada Paylaş! Macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak olan 'Haydi Tut Elimi', filmi çocuklara ve ailelere yarı yıl hediyesi olarak gösterime 26 Ocak’ta girecek.

3 Şurada Paylaş! Tuğçe Soysop 'Haydi Tut Elimi'nin galasına filmin çocuk oyuncuları Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay ve usta oyuncular; Işıl Yücesoy, Erhan Yazıcıoğlu, Coşkun Demir, Ezo Sunal ve İzzet Öz katıldı. Kahkahaların göz yaşlarına karıştığı ve her yaştan izleyicinin katıldığı galada film izleyicilerden tam not aldı.

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4 Şurada Paylaş! Işıl Yücesoy Yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı macera dolu, içinize umut ve sevgi aşılayacak 'Haydi Tut Elimi'nin konusu şöyle: Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa bir şarkının hikâyesini bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak malum şarkının hikâyesi için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.



BKM’nin, üç jenarasyonu buluşturan, izleyen herkese umut, sevgi ve dostluğu aşılayacak yeni yapımı 'Haydi Tut Elimi'nin galası gerçekleştirildi.

Macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak olan 'Haydi Tut Elimi', filmi çocuklara ve ailelere yarı yıl hediyesi olarak gösterime 26 Ocak’ta girecek.

'Haydi Tut Elimi'nin galasına filmin çocuk oyuncuları Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay ve usta oyuncular Işıl Yücesoy, Erhan Yazıcıoğlu, Coşkun Demir, Ezo Sunal ve İzzet Öz katıldı. Kahkahaların göz yaşlarına karıştığı ve her yaştan izleyicinin katıldığı galada film izleyicilerden tam not aldı.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı macera dolu, içinize umut ve sevgi aşılayacak 'Haydi Tut Elimi'nin konusu şöyle: Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa bir şarkının hikâyesini bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak malum şarkının hikâyesi için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.