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        Haberler Yaşam Hayatta kalma rehberi: İşte düşen bir asansörde yapmanız ve yapmamanız gerekenler

        Hayatta kalma rehberi: Düşen bir asansörde yapmanız ve yapmamanız gerekenler

        Düşen bir asansörün yere çarptığı sırada sizi herhangi bir yaralanmadan kurtarabilecek birçok yöntem duymuş olabilirsiniz. Ancak bu yöntemlerin bazıları bilinenin aksine çok daha fazla zarar görmenize neden olabilir. Peki, düşen bir asansörde sıkışıp kaldıysanız ne yapmalısınız? İşte, sizin için detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 17:29 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:29
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        • 1

          İstatistiksel olarak asansörler, güvenlik özellikleri düzgün çalıştığı ve yolcular tamamen kabinin içinde kaldığı sürece oldukça güvenlidir. Ancak asansörle ilgili yaralanma ve ölümlerin çoğu yapım aşamasından veya bakımlarının gecikmesinden meydana geliyor. İşte, böyle bir durumla karşılaşırsanız yapmanız ve yapmamanız gerekenler...

        • 2

          ASANSÖRDE ZIPLAMAMALISINIZ

          Asansörün kaçıncı katında olduğunuza bağlı olarak düşme süresi belirsizleşebilir, tam olarak hangi anda zemine düşeceğini bilemezsiniz bu yüzden asansör yere değmeden zıplamak risklidir.

        • 3

          Ancak buna rağmen denerseniz düşen bir asansörde zıplamanız başınızı tavana çarpmanızla sonuçlanabilir, bu da vücudunuda ciddi hasara yol açabilir.

        • 4

          AYAKTA DİKİLMEMELİSİNİZ

          İkincisi ise çömelmemeli ve düz durmamalısınız. Dik durarak asansörün zemine çarpmasını beklerseniz bu durum kemik kırığı sorunuyla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

        • 5

          Bunun yanı sıra çömelerek beklerseniz inerken bacaklarınız esneyebileceğinden yine kemikleriniz kırılabilir. (Darbe kuvveti, hız ve kütle ile orantılıdır ancak zaman ve durma mesafesi ile ters orantılıdır.)

        • 6

          NE YAPABİLİRSİNİZ?

          Tamamen hasarsız kurtulma şansı çok nadirdir ancak yine de uygulanabilecek en iyi yöntem yere uzanmak olabilir. Asansör zeminine düz bir biçimde uzanarak zemin katına vurmak darbenin kuvvetini vücudunuza yayar. Bu durum aynı zamanda omurganızı ve uzun kemiklerinizi darbe yönüne dik olarak yönlendirir.

        • 7

          Yani organlarınızın ve kemiklerinizin ezilme hasarını en aza indirir. Kaburgalar gibi daha ince kemikleriniz kırılabilir ancak beyin hasarı gibi ciddi durumlardan kurtulabilirsiniz. Bunun yanı sıra düz yatarken yüzünüzü ve başınızı, kollarınızla korumalısınız.

          Kaynak: Live Science, BBC, Science ABC

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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