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        Haberler Magazin Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su 20 yıl sonra ortaya çıktı! Kerem Kupacı'nın son hali şaşırttı!

        Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su 20 yıl sonra ortaya çıktı! Kerem Kupacı'nın son hali şaşırttı!

        Bir dönemin efsane dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde oynadığı "Pikaçu" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kerem Kupacı, 20 yıl sonraki haliyle gündem oldu. Sevilen ismin son halini görenler gözlerine inanamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 15:32 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:32
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        • 1

          Bir döneme damga vuran ve başrollerinde Paşhan Yılmazel, Gökçe Bahadır, Perran Kutman, İpek Erdem, Ümit Edim, Tarık Papuççuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu karakterini canlandıran Kerem Kupacı son haliyle gündem oldu.

        • 2

          Canlandırdığı Pikaçu karakteriyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı şimdilerde 52 yaşında. Hayat Bilgisi'nden sonra Mahallenin Muhtarları, Elveda Rumeli gibi birçok yapımda rol alan ünlü isim son haliyle görenleri şaşırttı.

        • 3

          Senaryosunu Gani Müjde'nin üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Tarkan Karlıdağ'ın oturduğu bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'yle adını duyuran Kerem Kupacı, 4 sezon boyunca sevenleriyle buluştu. 137. bölümüyle final yapan dizide Kupacı o zamanlar 32 yaşındaydı.

        • 4

          Şimdilerde 52 yaşında olan Kerem Kupacı son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cem Gelinoğlu, Özge Özacar gibi isimlerin yer aldığı Kısmet dizisinde boy göstermişti. Proje 10. bölümüyle ekranlara veda etmişti.

        • 5

          İşte Kerem Kupacı'nın son hali...

        • 6
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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