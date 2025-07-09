Hayal Köseoğlu'ndan aşk dolu tatil paylaşımı
Hayal Köseoğlu, sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile çıktığı tatilden fotoğraflar paylaştı
Giriş: 09.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:41
Oyuncu Hayal Köseoğlu, meslektaşı olan sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile tatiline devam ediyor.
Yaz sezonunu birlikte değerlendiren çift, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından tatillerine dair fotoğraflar paylaştı.
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Denizde ve güneşlenirken arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Hayal Köseoğlu, sevgilisiyle de poz verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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