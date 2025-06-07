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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu | Sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Hakkari'de yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve birçok kentte termometre 30 derecenin üzerine çıkıyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 07:05 Güncelleme: 07.06.2025 - 08:14
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        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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        ANKARA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

        BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 34, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 37, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA: 37, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 33, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ESKİŞEHİR: 35, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 32, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 24, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 22, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık

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