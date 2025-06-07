Hava durumu | Sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Hava durumu | Sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: REKLAM ANKARA: 33, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 34, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 37, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA: 37, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ADANA: 35, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu HATAY: 32, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 33, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ESKİŞEHİR: 35, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR: 28, Parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 32, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 31, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu RİZE: 24, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: 24, Parçalı ve az bulutlu KARS: 22, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 34, Parçalı ve az bulutlu VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık En sıcak ilçede termometre 43'ü gördü!