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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU 8 TEMMUZ SALI | Bugün hava nasıl? MGM ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        İl il hava durumu tahminleri: 8 Temmuz Salı hava nasıl?

        İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor. Peki, 8 Temmuz Salı hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 00:24 Güncelleme: 08.07.2025 - 00:24
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki, 8 Temmuz Salı bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          İSTANBUL 22°C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          İZMİR 24°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          ANKARA 20°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

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