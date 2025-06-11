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        Haberler Bilgi Gündem Hava bugün nasıl? 11 Haziran Çarşamba güncel hava durumu: İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        11 Haziran Çarşamba güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji; rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. 11 Haziran Çarşamba hava durumu detayları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 00:03 Güncelleme: 11.06.2025 - 00:15
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü; "11 Haziran'da hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor." şeklinde açıklamada bulundu. Diğer uyarılar ve hava tahminleri merak ediliyor. Peki, 11 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          11 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Bolu'nun doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          İSTANBUL 19°C, 28°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          İZMİR 21°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık.

          ANKARA 18°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu.

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