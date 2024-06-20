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        Haberler Magazin Hatice Şendil'in Gündoğan'da iskele keyfi - Magazin haberleri

        Hatice Şendil'in iskele keyfi

        Hatice Şendil, sezonu Bodrum'da açtı. Gündoğan'daki bir iskelede görüntülenen oyuncu, önce güneşlendi sonra denize girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:45
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hatice Şendil, sezonu Bodrum'da açtı.

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          Gündoğan'daki bir iskelede görüntülenen Hatice Şendil'in pembe renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.

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          İskelede bir süre güneşlenen Hatice Şendil, fiziği ile mankenlere adeta taş çıkarttı.

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          40 yaşındaki oyuncu, sıcak havadan bunalınca da kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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