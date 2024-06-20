Hatice Şendil'in iskele keyfi
Hatice Şendil, sezonu Bodrum'da açtı. Gündoğan'daki bir iskelede görüntülenen oyuncu, önce güneşlendi sonra denize girdi
Giriş: 20.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:45
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hatice Şendil, sezonu Bodrum'da açtı.
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Gündoğan'daki bir iskelede görüntülenen Hatice Şendil'in pembe renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.
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İskelede bir süre güneşlenen Hatice Şendil, fiziği ile mankenlere adeta taş çıkarttı.
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40 yaşındaki oyuncu, sıcak havadan bunalınca da kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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