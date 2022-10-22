Hatice İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Hatice isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

HATİCE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hatice ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hatice isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hatice isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HATİCE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hatice ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Erken doğan kız çocuğu. Varlık, yaratılmış olan. Parlak, ışıklı, aydınlık. Güvenilir, emin, itibarlı ve saygın.

HATİCE İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hatice ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hatice ismini koymak caizdir.

HATİCE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hatice ismini kullanan 741.970 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hatice ismini kullanan 95.243 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hatice ismini kullanan 45.297 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hatice ismini kullanan 34.832 kişi bulunmaktadır.

HATİCE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Haticelerin hemen hepsinde, kuralcılık ve liderlik vasıfları baskındır. Ailenin sözü en çok dinlenen bireyleri arasında yer alırlar. Güvenilir, saygın ve sevilen karakterleriyle öne çıkarlar. Genelde uzun evlilik ve gönül ilişkileri yaşarlar. Çünkü aşkın dışındaki değerleri de benimser ve sahip çıkarlar. Büyüklere saygılıdırlar. Eğer bir karar verdilerse, onun o an için ertelenmiş olmasının hiçbir önemi yoktur. Kırk yaşlarına gelseler karar verdikleri şeyi uygularlar. Kötü özellikleri olarak “ben bilirim” bakışının yaygın olduğunu vurgulayabilirim. İnsanlara karşı soğuk dururlar. Ama kaynaşmaya oldukça hazırdırlar. Tutumludurlar. Aile bütçesi yapmak ve buna sadık kalmayı iyi bilirler. Lükslerine aşırı düşkünlükleri yoktur. Çok çalışkan, azıcık kindar veya inatçı olabilirler. Birine muhtaç kalmaktan asla hazzetmezler. Yalan yakalama konusunda ustadırlar. Altıncı hisleri, olaylara karşı kalkan gibi durmalarına yardım eder.