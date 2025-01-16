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        Haberler Bilgi Spor Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Hatayspor - Galatasaray maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Sarı-kırmızılı ekip, 18 maçta 16 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde namağlup bir şekilde lider konumda yer alıyor. Peki, "Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman?" İşte Hatayspor - Galatasaray maç öncesinde öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 19:18 Güncelleme: 16.01.2025 - 19:18
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        • 1

          Hatayspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Ligde 18 maça çıkan Atakaş Hatayspor 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Galatasaray cephesinde tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Hatayspor karşısında forma şansı bulamayacak. Peki, "Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Hatayspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.00’de oynanacak.

        • 3

          HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          4 İSİM SINIRDA

          Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

        • 5

          G.SARAY'DA 2 EKSİK

          Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, oynayamayacak.

        • 6

          23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

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