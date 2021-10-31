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Hatayspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kartal, dış sahadaki üst üste 3. yenilgisini alırken 20 puan kalıp lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü. Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını yorumladı

31.10.2021 - 11:09 | Güncelleme: FUTBOL

  • AHMET ÇAKAR: Mehmet Topal topukla kaleye 10 metreden vurdu. Köşeden gol oldu. Hakem verse belki de yılın golü olacak ancak ofsayt diye iptal edildi. Kesinlikle ama kesinlikle hatalı karar. Çünkü Montero, kaleciye en az 8 metre uzakta. Top kendisine çarpmıyor. Kaleciye müdahalesi yok. 

  • Kalecinin görüş alanını kapatmıyor ama Cüneyt ve yardımcısı anlamsız şekilde golü iptal etti. Şöyle sormak lazım; Montero o an orada olmasaydı kaleci bu topu kurtarabilir miydi? Tabii ki hayır. Çünkü kaleci Mehmet Topal'ın o kadar uzaktan topukla vuracağını hiç kestirememiş ve konsantre olamamıştı hepsi bu. 

  • GÜNTEKİN ONAY: Beşiktaş’ta geçen sezonki hava ve enerji yok. Sakatlık problemleri devam ediyor ve dün takımın bel kemiği Josef de Souza’yı fazlasıyla aradılar. Yaratıcılık sergilemesi beklenen Ghezzal ve Alex Teixeira da Hatay’ın agresif savunması karşısında çok fazla top kaybı yaptı. Sergen Yalçın ve futboldan sorumlu yöneticiler, deplasmandaki oyun karakterinin neden böyle olduğunu sorgulamalı. 

  • ATTİLA GÖKÇE: Maçın gösterdiği bir gerçek şu: Sakatlık, tedavi, antrenman filan… Ne yaparsanız yapın, Beşiktaş bu yıl iyi değil. Oyuncular birbirleriyle senkron tutturamıyor. Oyunda akışkanlık sağlayamıyor, İkili mücadeleleri kaybediyorlar. Topa çok vuruyorlar, ama artık onlar şut değil. 

  • Sergen Yalçın, Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal’dan sonra Gökhan Töre ve Güven Yalçın’ı da sürüyor sahaya… Yararı yok... Haftaya Trabzonspor’u ağırlayacaklar… “Evde yokuz” deme şansları da yok. 11 haftada 3 yenilgi şampiyon takım için fazla. Belli ki Kartal’ın kimyası da bozulmuş. Artık ayar tutmuyor.  

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