19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hatay Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın destekleriyle 116. yıldönümü kutlamaları kapsamında Yayladağı ilçesinin Suriye sınırında bulunan Görentaş köy okulu öğrencilerine forma hediye etti. Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız önderliğinde gerçekleştirilen kutlamalarda okulda eğitim gören 450 öğrenciye Beşiktaş forması hediye edildi. Kutlamalara katılan Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan’a da siyah-beyazlı forma verildi.
"450 ÇOCUĞUMUZU BEŞİKTAŞLI YAPTIK"
Etkinlikte konuşan Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, “Bugün 19.03 Dünya Beşiktaşlılar günü. Türkiye’de ve dünyada bugüne istinaden çeşitli kutlamalar yapılmaktadır. Biz de bugün sınır bölgemiz olan Yayladağı’nın Görentaş köyünde, Başkanımız Fikret Orman’ın destekleriyle ve katkılarıyla burada bulunan 450 tane çocuğumuza Beşiktaş formaları giydirerek, onları Beşiktaşlı yapacağız. Buradan tekrar Fikret Orman’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Her zaman, her yerde en büyük Beşiktaş diyorum” dedi.
Çok mutlu olduğunu ifade eden Beşiktaşlı öğrenci Elif Meryem Barışlı ise, “Bu formayı dağıtan Fikret Orman’a ve Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Formalarını giyen öğrenciler daha sonra Beşiktaş marşlarıyla anın tadını çıkardı.
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