Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının bugünden itibaren yapılacağı belirtilerek, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır." denildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.