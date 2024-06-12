Haritaların en ilginç köşeleri: Okurken nefesinizi kesecek kadar uzun isme sahip olan 5 yer!

İnsanlar, karıştırmamak amacıyla zaman içerisinde bulundukları yerleri isimlendirdi. Ancak dünyanın farklı köşelerinde öyle yerler var ki, isimleriyle bile bir hikaye anlatıyorlar. Haberimizde telaffuz edilmesi neredeyse imkansız olan ve uzun isimleriyle dikkat çeken dünyadaki benzersiz yerleri derledik. İşte, en uzun isme sahip 5 yere dair detaylar...