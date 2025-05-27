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        Haberler Bilgi Ekonomi Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor, kaç bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle kredi veriliyor Garanti, Akbank, Enpara, TEB, Denizbank

        Faizsiz kredi veren bankalar listesi: 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

        Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, 7 farklı banka yeni müşterilere özel olarak 50.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans seçenekleri sunuyor. Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların güncel listesi ve kampanya detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:01
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        • 1

          Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 50 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte, 2025 yılının Mayıs ayı itibarıyla faizsiz kredi kampanyası sunan bankaların güncel listesi ve detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

          Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        • 3

          GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

          Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

        • 4

          ENPARA FAİZSİZ KREDİ

          Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        • 5

          AKBANK FAİZSİZ KREDİ

          Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        • 6

          QNB FAİZSİZ KREDİ

          QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        • 7

          TEB FAİZSİZ KREDİ

          TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        • 8

          DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

          Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.

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