Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Hangi banka faizsiz kredi veya taksitli nakit avans veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi ve kredi tutarları

        Hangi banka faizsiz kredi veya taksitli nakit avans veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi

        Temmuz ayı itibarıyla bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, yeni müşteri kazanımı ve nakit ihtiyacına çözüm amacıyla 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sağlıyor. Kampanyaların geri ödeme vadeleri ise bankadan bankaya değişmekle birlikte, genellikle 3 ile 6 ay arasında sınırlanıyor. İşte, Temmuz 2025 itibarıyla sunulan faizsiz kredi kampanyaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 15:57 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 yılı itibarıyla bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, farklı finans kuruluşları ilk kez hesap açan bireylere özel 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Söz konusu kampanyalarda geri ödeme süresi genellikle 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte, faizsiz kredi avantajı sağlayan bankaların sunduğu güncel fırsatlar ve detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

          Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        • 3

          GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

          Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

        • 4

          ENPARA FAİZSİZ KREDİ

          Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        • 5

          AKBANK FAİZSİZ KREDİ

          Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        • 6

          QNB FAİZSİZ KREDİ

          QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        • 7

          TEB FAİZSİZ KREDİ

          TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        • 8

          DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

          Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        Habertürk Anasayfa