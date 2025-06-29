Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes tatilinde

Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı, tatil sezonunu açtı.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı, tatil için Fransa’nın gözde rotalarından Cannes’ı tercih etti.

Hande Erçel, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Oyuncu, paylaşımlarına; "En sevdiğim yerde" notunu ekleyerek mutluluğunu gösterdi.

Bir süre önce Hande Erçel’in Barış Arduç ile başrolü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri nedeniyle Hakan Sabancı ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Ancak bu tatil paylaşımları, aralarındaki ilişkinin devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Fotoğraflar: Instagram