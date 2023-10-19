Hande Erçel'in Cannes'a katıldı! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!
Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri adlı dizide savcı Leyla karakterine hayat veren Hande Erçel, Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom fuarına katıldı. Şıklığıyla dikkat çeken Erçel'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı.
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Burak Deniz ile birlikte FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran güzel oyuncu Hande Erçel, Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom fuarına katıldı. Sevilen ismin tercih ettiği kombininin fiyatını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Bej rengi, diz altı sade bir elbise giyen Hande Erçel, kombinini yüksek topuklu rugan siyah ayakkabılarıyla tamamladı. At kuyruğu saç modelini tercih eden Erçel, hafif bir makyaj yaptı.
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Hande Erçel'in tercih ettiği kombinine sosyal medya kullanıcılarından: "Çok şık giyiniyor", "Prenses gibi olmuş", "Sadelik sana çok yakışıyor", "Çok asil görünüyor" gibi yorumlar geldi.
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Dünyaca ünlü markanın sitesinde yer alan bilgilere göre Erçel'in tercih ettiği elbisesinin fiyatı 70 bin 500 TL.
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İşte Hande Erçel'in Cannes kombini...
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