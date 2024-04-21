Hande Erçel'e VIP sevgili Hakan Sabancı
Hande Erçel, Armutlu'daki bir mekânda eğlendi Erçel'i çıkışta, sevgilisi Hakan Sabancı, VIP aracıyla aldı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Erçel, Armutlu'daki bir mekândaydı. Akşam saatlerinde mekâna gelen oyuncu, yaklaşık 3 saat sonra dışarıda kendisini bekleyen otomobilini gönderdi.
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SEVGİLİSİNİ ALMAYA GELDİ
Yaklaşık bir saat sonra ise kapıya, Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı, VIP aracıyla geldi.
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AŞK ÖPÜCÜĞÜ
Mekândan ayrılıp kendisini bekleyen sevgilisinin yanında giden Hande Erçel, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sevgilisini araca bindiği gibi öpen Hakan Sabancı, kapının kapanmasıyla oradan ayrıldılar.
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