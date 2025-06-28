Hande Doğandemir, havuz başı pozlarıyla dikkat çekti
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Bodrum'da havuz başı pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekti
Giriş: 28.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:41
Geçtiğimiz günlerde mimar Emre İzer’e bir şans daha vererek gündeme gelen Hande Doğandemir, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.
Tatilini havuz başında geçiren Doğandemir, bu anlarda çekilen pozları paylaştı.
Oyuncu, o özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram
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