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        Haberler Magazin Hande Doğandemir, havuz başı pozlarıyla dikkat çekti - Magazin haberleri

        Hande Doğandemir, havuz başı pozlarıyla dikkat çekti

        Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Bodrum'da havuz başı pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:41
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        Ünlü oyuncunun havuz başı pozları
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        Geçtiğimiz günlerde mimar Emre İzer’e bir şans daha vererek gündeme gelen Hande Doğandemir, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

        Tatilini havuz başında geçiren Doğandemir, bu anlarda çekilen pozları paylaştı.

        Oyuncu, o özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hande Doğandemir

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