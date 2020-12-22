Ataizi, şunları söylemişti:

Üniversitede biraz çekingendim, eziktim. Yıldız Kenter ders veriyordu. Çok akıllı bir kadındı. Benim o özgüvensizliğimi, mükemmeliyetçi olup da kıpırdayamama halimi gördü.

Beni en arkadan parmak kaldırmayan olarak seçti ve çalıştırdı. Onun sayesinde kendime güvenimi kazandım. Ego mego bir yana, 'Normal insan' kategorisine Yıldız Kenter sayesinde geldim. Benim için önemlidir. Kişisel gelişim konusunda da...