Hamilelikte Nasıl Beslenmeli, Hangi Ay Hangi Gıdalar Tüketilmeli? Gebelikte Ay Ay Beslenme Rehberi!

Birinci ve İkinci ay (İlk Trimester Başlangıcı)

Folik asit açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, roka)

C vitamini içeren meyveler (portakal, kivi, çilek)

Kuru baklagiller (mercimek, nohut)

Tam tahıllar ve kepekli ekmek

Bol su tüketimi

Not: Bulantılar fazlaysa kuru gıdalarla (kraker, galeta) hafif atıştırmalıklar yapılabilir.

Yumurta ve peynir (protein ve kalsiyum kaynağı)

Kırmızı et (demir ihtiyacını karşılar)

Yoğurt ve süt (kalsiyum ve probiyotik destek)

Meyve püreleri ve ev yapımı kompostolar

Not: Organ gelişimi hızlandığı için besin çeşitliliği önemlidir.

Süt ve süt ürünleri (yoğurt, ayran, kefir)

Tam buğday makarna ve bulgur (enerji kaynağı)

Taze meyve ve sebzeler

Haşlanmış yumurta

Not: İştah artışı başlar, kalori ihtiyacı hafif artar.

Omega-3 içeren balıklar (somon, uskumru – haftada 1-2 kez)

Avokado ve ceviz (beyin gelişimi için sağlıklı yağlar)

Protein kaynakları (yumurta, kırmızı et, baklagiller)

Ceviz ve zeytinyağı (sağlıklı yağlar)

Ilık bitki çayları (doktor onayıyla)

Not: Doğuma hazırlık için yeterli enerji ve sıvı alınmalı.

Genel Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pastörize olmayan süt ve süt ürünlerinden uzak durulmalı

Çiğ veya az pişmiş et ve balık tüketilmemeli

Aşırı kafein (günde 1 fincandan fazla kahve) önerilmez

İdeal kilo artışı doktor tarafından takip edilmeli

Multivitamin ve takviyeler mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır

Hamilelikte beslenme, annenin ruhsal ve fiziksel sağlığı kadar bebeğin sağlıklı doğumu ve gelişimi için de temel bir yapı taşıdır. Döneme uygun beslenme ile gebelik daha rahat, sağlıklı ve dengeli geçebilir.