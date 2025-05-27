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        Haberler Bilgi Yaşam Hamilelikte Nasıl Beslenmeli, Hangi Ay Hangi Gıdalar Tüketilmeli? Gebelikte Ay Ay Beslenme Rehberi!

        Hamilelikte Nasıl Beslenmeli, Hangi Ay Hangi Gıdalar Tüketilmeli? Gebelikte Ay Ay Beslenme Rehberi!

        Hamilelik sürecinde annenin beslenmesi, bebeğin gelişiminden annenin bağışıklık sistemine kadar birçok önemli unsuru etkiler. Bu süreçte her trimesterin (üç aylık dönem) farklı ihtiyaçları vardır. Aşağıda hamilelikte ay ay beslenme önerileri detaylı şekilde açıklanmıştır. Peki Hamilelikte Nasıl Beslenmeli, Hangi Ay Hangi Gıdalar Tüketilmeli? Gebelikte Ay Ay Beslenme Rehberi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:42
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        Hamilelikte Nasıl Beslenmeli?
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        Birinci ve İkinci ay (İlk Trimester Başlangıcı)

        Folik asit açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, roka)

        C vitamini içeren meyveler (portakal, kivi, çilek)

        Kuru baklagiller (mercimek, nohut)

        Tam tahıllar ve kepekli ekmek

        Bol su tüketimi

        Not: Bulantılar fazlaysa kuru gıdalarla (kraker, galeta) hafif atıştırmalıklar yapılabilir.

        • Ay

        Yumurta ve peynir (protein ve kalsiyum kaynağı)

        Kırmızı et (demir ihtiyacını karşılar)

        Yoğurt ve süt (kalsiyum ve probiyotik destek)

        Meyve püreleri ve ev yapımı kompostolar

        Not: Organ gelişimi hızlandığı için besin çeşitliliği önemlidir.

        • Ay (İkinci Trimester Başlangıcı)

        Süt ve süt ürünleri (yoğurt, ayran, kefir)

        Tam buğday makarna ve bulgur (enerji kaynağı)

        Taze meyve ve sebzeler

        Haşlanmış yumurta

        Not: İştah artışı başlar, kalori ihtiyacı hafif artar.

        • Ay

        Omega-3 içeren balıklar (somon, uskumru – haftada 1-2 kez)

        Avokado ve ceviz (beyin gelişimi için sağlıklı yağlar)

        Haşlanmış sebzeler (kabak, havuç, patates)

        Bol lifli yiyecekler (yulaf, chia tohumu)

        Not: Sindirimi destekleyen lifli gıdalara ağırlık verilmeli.

        • Ay

        Kuru meyveler (kayısı, incir, hurma – lif ve enerji sağlar)

        Badem ve fındık (magnezyum ve protein)

        Etli sebze yemekleri

        Tam tahıllı ekmek ve bulgur

        Not: Kabızlık problemi için bol su ve lif şarttır.

        • Ay (Üçüncü Trimester Başlangıcı)

        Kırmızı et, tavuk, balık (yüksek protein ve demir)

        C vitamini içeren sebzeler (biber, domates, maydanoz)

        Kepekli ürünler ve kuru baklagiller

        Elma, muz, armut gibi bağırsak dostu meyveler

        Not: Kan hacmi artar, demir ihtiyacı maksimum seviyededir.

        • Ay

        Yoğurt, kefir, ayran (bağırsak sağlığı ve kalsiyum)

        Su tüketimi günde 2-2,5 litre

        Muz ve badem (kas kramplarını önlemeye yardımcı olur)

        Sebze çorbaları ve püreler

        Not: Mide yanması ve hazımsızlık için ağır yemeklerden kaçınılmalı.

        • Ay

        Enerji sağlayan kompleks karbonhidratlar (yulaf, bulgur, esmer pirinç)

        Protein kaynakları (yumurta, kırmızı et, baklagiller)

        Ceviz ve zeytinyağı (sağlıklı yağlar)

        Ilık bitki çayları (doktor onayıyla)

        Not: Doğuma hazırlık için yeterli enerji ve sıvı alınmalı.

        Genel Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Pastörize olmayan süt ve süt ürünlerinden uzak durulmalı

        Çiğ veya az pişmiş et ve balık tüketilmemeli

        Aşırı kafein (günde 1 fincandan fazla kahve) önerilmez

        İdeal kilo artışı doktor tarafından takip edilmeli

        Multivitamin ve takviyeler mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır

        Hamilelikte beslenme, annenin ruhsal ve fiziksel sağlığı kadar bebeğin sağlıklı doğumu ve gelişimi için de temel bir yapı taşıdır. Döneme uygun beslenme ile gebelik daha rahat, sağlıklı ve dengeli geçebilir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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