Hamilelikte Nasıl Beslenmeli, Hangi Ay Hangi Gıdalar Tüketilmeli? Gebelikte Ay Ay Beslenme Rehberi!
Hamilelik sürecinde annenin beslenmesi, bebeğin gelişiminden annenin bağışıklık sistemine kadar birçok önemli unsuru etkiler. Bu süreçte her trimesterin (üç aylık dönem) farklı ihtiyaçları vardır. Aşağıda hamilelikte ay ay beslenme önerileri detaylı şekilde açıklanmıştır. Peki Hamilelikte Nasıl Beslenmeli, Hangi Ay Hangi Gıdalar Tüketilmeli? Gebelikte Ay Ay Beslenme Rehberi!
Birinci ve İkinci ay (İlk Trimester Başlangıcı)
Folik asit açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, roka)
C vitamini içeren meyveler (portakal, kivi, çilek)
Kuru baklagiller (mercimek, nohut)
Tam tahıllar ve kepekli ekmek
Bol su tüketimi
Not: Bulantılar fazlaysa kuru gıdalarla (kraker, galeta) hafif atıştırmalıklar yapılabilir.
Yumurta ve peynir (protein ve kalsiyum kaynağı)
Kırmızı et (demir ihtiyacını karşılar)
Yoğurt ve süt (kalsiyum ve probiyotik destek)
Meyve püreleri ve ev yapımı kompostolar
Not: Organ gelişimi hızlandığı için besin çeşitliliği önemlidir.
Süt ve süt ürünleri (yoğurt, ayran, kefir)
Tam buğday makarna ve bulgur (enerji kaynağı)
Taze meyve ve sebzeler
Haşlanmış yumurta
Not: İştah artışı başlar, kalori ihtiyacı hafif artar.
Omega-3 içeren balıklar (somon, uskumru – haftada 1-2 kez)
Avokado ve ceviz (beyin gelişimi için sağlıklı yağlar)
Haşlanmış sebzeler (kabak, havuç, patates)
Bol lifli yiyecekler (yulaf, chia tohumu)
Not: Sindirimi destekleyen lifli gıdalara ağırlık verilmeli.
Kuru meyveler (kayısı, incir, hurma – lif ve enerji sağlar)
Badem ve fındık (magnezyum ve protein)
Etli sebze yemekleri
Tam tahıllı ekmek ve bulgur
Not: Kabızlık problemi için bol su ve lif şarttır.
Kırmızı et, tavuk, balık (yüksek protein ve demir)
C vitamini içeren sebzeler (biber, domates, maydanoz)
Kepekli ürünler ve kuru baklagiller
Elma, muz, armut gibi bağırsak dostu meyveler
Not: Kan hacmi artar, demir ihtiyacı maksimum seviyededir.
Yoğurt, kefir, ayran (bağırsak sağlığı ve kalsiyum)
Su tüketimi günde 2-2,5 litre
Muz ve badem (kas kramplarını önlemeye yardımcı olur)
Sebze çorbaları ve püreler
Not: Mide yanması ve hazımsızlık için ağır yemeklerden kaçınılmalı.
Enerji sağlayan kompleks karbonhidratlar (yulaf, bulgur, esmer pirinç)
Protein kaynakları (yumurta, kırmızı et, baklagiller)
Ceviz ve zeytinyağı (sağlıklı yağlar)
Ilık bitki çayları (doktor onayıyla)
Not: Doğuma hazırlık için yeterli enerji ve sıvı alınmalı.
Genel Dikkat Edilmesi Gerekenler
Pastörize olmayan süt ve süt ürünlerinden uzak durulmalı
Çiğ veya az pişmiş et ve balık tüketilmemeli
Aşırı kafein (günde 1 fincandan fazla kahve) önerilmez
İdeal kilo artışı doktor tarafından takip edilmeli
Multivitamin ve takviyeler mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır
Hamilelikte beslenme, annenin ruhsal ve fiziksel sağlığı kadar bebeğin sağlıklı doğumu ve gelişimi için de temel bir yapı taşıdır. Döneme uygun beslenme ile gebelik daha rahat, sağlıklı ve dengeli geçebilir.