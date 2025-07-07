Hamas: İsrail susuz bırakmayı silah olarak kullanıyor

Hamas, İsrail'in saldırıları ve yardım girişini yasaklayan sıkı ablukasıyla insani felakete neden olduğu Gazze'de aç bırakmanın yanı sıra susuz bırakmayı da silah olarak kullandığını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de savunmasız sivilleri hedef alan suçlarını, ABD'nin himayesinde "ölüm tuzağına" dönüşen yardım mekanizmasıyla sürdürdüğü aktarıldı.

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ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na işaret edilen açıklamada, bu vakfın merkezlerine insani yardım bulmak maksadıyla giden ve hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün arttığı kaydedildi.

Gazze'de aç bırakma politikası güden ve gıdayı silah olarak kullanan İsrail'in mart ayından bu yana Gazze'deki deniz suyu arıtma tesislerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekildi.

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Açıklamada, "İsrail, milyonlarca sivile karşı açlığın yanı sıra susuzluğu da silah olarak kullanıyor ve bu durum Gazze'yi saran insani felaketi daha da derinleştiriyor. Devam eden soykırıma yeni bir suç daha ekliyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki belediyelerin, az sayıdaki aktif kuyuyu işletmek için gereken yakıtın tükenmesi ve su altyapısının İsrail tarafından kasıtlı olarak tahrip edilmesi nedeniyle "felaket boyutunda su krizi yaşanabileceği uyarısında" bulunduğu hatırlatıldı. İsrail'in Gazze'de okul, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezler, hastaneler ve sağlık kuruluşlarını kasıtlı ve sürekli şekilde almasının sistematik bir suç olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in başta insani yardıma ulaşmak isteyenler olmak üzere sivilleri hedef alan saldırıları kınanırken insani yardım dağıtımında Birleşmiş Milletlerin mekanizmasına dönülmesi çağrısı yapıldı. 35 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebeğin de olduğu 35 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Hastane kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinden alınan bilgiye göre, Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Deyr el-Belah'ta yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 Filistinli ağır şekilde yaralandı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde sözde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan vatandaşlara açtığı ateş sonucu en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı. Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusunun sürdürdüğü bombardımanda da biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kentteki Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli öldü. Kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde ise İsrail'in sivil bölgelere düzenlediği saldırılar sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Hamed bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında da 4 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı. Han Yunus'un diğer bölgelerinde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinin doğu bölgelerine yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bazı bölgelere de karadan operasyonlar gerçekleştirdi. Gazze'deki insani yardım örtüsü altındaki "ölüm tuzakları" İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor. REKLAM Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor. İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor. "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 758’e, yaralıların sayısı da 5 bin 5’e çıktı.