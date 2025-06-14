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        Haberler Dünya Hamaney'in evine koruma kalkanı | Dış Haberler

        Hamaney'in evine koruma kalkanı

        İsrail-İran hattında artan gerilim ve karşılıklı saldırıların ardından ABD basını, İran dini lideri Hamaney'in evinin yakınlarındaki bölgelerin hedef alındığını ve İran hava savunma sisteminin aralıksız çalıştığını yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 14.06.2025 - 08:13
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        Hamaney'in evine koruma kalkanı
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        İsrail-İran hattında artan gerilimin ardından karşılıklı sürüyor. İsrail'in dün İran'a düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda üst düzey İranlı komutanın hayatını kaybetmesinin ardından İran dini lideri Hamaney'in de evinin korunduğu ifade edildi.

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        New York Times'a konuşan yerel tanıkların aktardığına göre, İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ikametgahlarının yakınındaki bölgeleri hedef aldı.

        ABD basını İran hava savunma sisteminin aralıksız çalıştığını yazdı.

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        İsrail'in 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılarda üst düzey isimler hedef alındı.

        Saldırılarda İran'ın en büyük kaybı en üst düzey iki komutanı olan İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri olurken, 6 nükleer bilimcinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

        Reuters'a konuşan iki kaynak, İsrail'in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü söyledi.

        İran lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'yi atadı.

        Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

        Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

        Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

        İsrail tarafı, İran'a gerçekleştirilen saldırıda ölen İranlı üst düzey isimlerin listesinin uzun ve benzersiz olduğunu iddia etti.

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