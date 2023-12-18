Haluk Levent, Gazze'deki çocuklar için söyledi

"BUNLARIN YAŞANMASI BİZLERİ ÇOK ÜZÜYOR"

Haluk Levent, "Bizler İsrail'in bu yayılmacı politikasına, Siyonist politikasına karşıyız. Çok yakın zamanda 8 bin kişinin ölümü... Düşünün Hiroşima'da, Nagazaki'de bu kadar çocuk ölümü yaşanmamış bir anda. Bu kadar kısa sürede bunların yaşanması bizleri çok üzüyor. Umarız, Filistinli kardeşlerimizin yanında destek oluşumuzu bütün dünya görür" dedi.