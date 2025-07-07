Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit, okuma provasında buluştu - Magazin haberleri

Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit, okuma provasında buluştu - Magazin haberleri

Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit, sinema filminde buluştu. Kadrosunda Bige Önal ve Hatice Aslan’ın da yer aldığı 'Can Dostum'un çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Oyuncular, filmin okuma provasında bir araya geldi. Provada, eğlenceli anlar yaşandı.

Fransız yapımı 'Can Dostum'dan uyarlanarak senaryosu Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit tarafından yazılan, yapımcılığını NuLoook Prodüction'un üstlendiği aynı adlı filmi Mert Baykal yönetecek.

Filmde; Haluk Bilginer, 'Refik', Feyyaz Yiğit ise 'Ferruh' karakterini canlandıracak. Sinemaseverlerle 14 Kasım'da buluşması planlanan film, aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olacak.