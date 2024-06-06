Haluk Bilginer'e sürpriz kutlama
70'inci yaşına giren Haluk Bilginer'e ailesi ve arkadaşları sürpriz bir parti organize etti. Usta oyuncu, duygularını; "Muhteşem bir şeydi. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle dile getirdi
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Haluk Bilginer, 70'inci yaşına girdi. Usta oyuncuya, ailesi ve arkadaşları sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.
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Sürpriz doğum günü partisinde; Bülent Şakrak, Efe Tuncer, Ozan Küren ve Kıvanç Kılınç gibi birçok ünlü isim vardı.
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"YÜRÜMEYE ÇALIŞTIĞIM YOLUN MİMARLARINDAN"
O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Bülent Şakrak, Haluk Bilginer'in doğum gününü; "Yürümeye çalıştığım yolun mimarlarından, ustam Haluk Bilginer. İyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.
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"BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ"
Haluk Bilginer de yaşadığı mutluluğu; "Muhteşem bir şeydi. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle ifade etti.
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Yapılan paylaşımlarda doğum günü pastasının üzerinde Haluk Bilginer'in küçük bir heykelinin yer aldığı görüldü.