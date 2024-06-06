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        Haberler Magazin Ustaya sürpriz kutlama: Haluk Bilginer 70 yaşında! "Beni çok mutlu ettiniz" - Magazin haberleri

        Haluk Bilginer'e sürpriz kutlama

        70'inci yaşına giren Haluk Bilginer'e ailesi ve arkadaşları sürpriz bir parti organize etti. Usta oyuncu, duygularını; "Muhteşem bir şeydi. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 08:32 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:26
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          Haluk Bilginer, 70'inci yaşına girdi. Usta oyuncuya, ailesi ve arkadaşları sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. 

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          Sürpriz doğum günü partisinde; Bülent Şakrak, Efe Tuncer, Ozan Küren ve Kıvanç Kılınç gibi birçok ünlü isim vardı.

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          "YÜRÜMEYE ÇALIŞTIĞIM YOLUN MİMARLARINDAN"

          O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Bülent Şakrak, Haluk Bilginer'in doğum gününü; "Yürümeye çalıştığım yolun mimarlarından, ustam Haluk Bilginer. İyi ki doğdun" sözleriyle kutladı. 

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          "BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ"

          Haluk Bilginer de yaşadığı mutluluğu; "Muhteşem bir şeydi. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle ifade etti. 

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          Yapılan paylaşımlarda doğum günü pastasının üzerinde Haluk Bilginer'in küçük bir heykelinin yer aldığı görüldü.

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