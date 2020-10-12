Üsküdar Kuzguncuk'ta bir bahçe duvarının üzerinden 10 yıldır sokağı seyreden Rocky isimli köpeğe ilgi gün geçtikçe artıyor.
DHA'nın haberine göre Rocky ilk olarak, bir sosyal medya kullanıcısının Rocky'nin 2011 ve 2020 yıllarındaki iki farklı fotoğrafını paylaşması sonrası tanınmaya başladı.
Ardından daha önce o sokaktan geçen çok sayıda kişi de sosyal medyada Rocky'nin fotoğraflarını paylaştı. Mahalleli arasında Rocky’e 'mahallenin muhtarı' lakabı verildi. Artık Rocky'nin şöhreti Kuzguncuk'u aşarak dünyaya yayıldı. Amerikalı Şarkıcı Halsey İstanbul ziyaretinde Kuzguncuk'a gelerek Rocky ile fotoğraf çekildi.
Amerikalı Yıldız, o fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Amerikalı şarkıcı Halsey’in çektirdiği fotoğraf hakkında konuşan Rocky'nin sahibi Hayal Doğan, "Bayağı şöhretli oldu. Ben fotoğraf çekilirken gördüm ama o anda acele bir iş yapıyordum. Ne olduğunu bilemedim. İlgi hala sürüyor. Merak edenleri oluyor. Kuzguncuk'a turlar geldiği zaman ziyaret ediyorlar. O fotoğrafı gördüm. Görünce çok şaşırdım. Bir yerde sevindim" İfadelerini kullandı.
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