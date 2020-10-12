Hayal Doğan'ın komşusu Deniz Erdem Akpınar Rocky ile ilgili, "İlgi hep vardı zaten. Sanıyorum ki daha da fazla artacaktır. Fotoğrafı görünce çok şaşırdım. Hatta sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Rocky ile çok fazla fotoğraf çekiliyor ama bu kadar popüler olacağı aklıma gelmemişti" diye konuştu.