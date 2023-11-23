SPK 3 şirkete onay verdi! Bu hafta hangi hisseler halka arz olacak?
Yeni halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteniyle netlik kazandı. SPK'nın açıklamasına göre; Çates Elektrik Üretim AŞ, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzı onaylandı. İşte, 2023 Kasım bu haftanın halka arz tarihleri takvimi...
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Sermaye Piyasası Kurulu, başvuruda bulunan şirketler arasından şartlara uygunluk sağlayan 3 firmaya daha onay verdi. Halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar için; "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, yeni halka arz takvimi...
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YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ TARİHLERİ
Sermaye Piyasası Kurulu, haftalık bülteninde 3 şirketin daha halka arz başvurusunun onaylandığını belirtti. Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu hafta SPK’den halka arz onay alan şirketler oldu. Talep toplama tarihleri belli olmazke 23 Kasım'dan sonra önümüzdeki hafta talep toplamaların başlaması bekleniyor.
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ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Çates Elektrik, halka arz yoluyla 140.405.000 TL olan mevcut sermayesini 24.795.000 TL artırarak 165.200.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz aşamasında ayrıca şirketin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’ye ait 8.255.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar da satılacak. Böylece Çates Elektrik halka arzında toplamda 33.050.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşecek.
Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılacak olup Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
Taslak izahnamede tahsisat grupları şu şekilde belirtildi:
Yurt içi bireysel yatırımcı: %60
Yurt içi kurumsal yatırımcı: %20
Yurt dışı kurumsal yatırımcı: %18
Aydem Grubu çalışanları: %2
Halka arzdan elde edilecek gelirin ise finansal borçluluğun azaltılması ve şirketin mevcut operasyonlarının finansmanında kullanılacağı belirtildi.
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ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler, halka arz ile 120.000.000 TL olan mevcut sermayesini 35.000.000 TL artırarak 155.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin mevcut ortağı Şekerbank T.A.Ş.’nin (SKBNK) sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli paylar da satılacak. Şirket böylece toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışını gerçekleştirecek.
Halka arzda paylar, 7 TL sabit fiyattan satılacak. Payların tamamı eşit dağıtılacak olup bu halka arzda yatırımcılar T1 ve T2 bakiyelerini kullanabilecek. Şirket tasla izahnamesinde halka arzdan elde edilecek gelirinin tamamının işletme sermayesinde kullanılacağını bildirdi.
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BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Batı Ege GYO, halka arz ile 525.000.000 TL olan mevcut sermayesini 290.000.000 TL artırarak 815.000.000 TL’ye çıkaracak.
Batı Ege halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satılacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılamayacak.
Halka arz taslak izahnamesinde tahsisat grupları ise şu şekilde belirtildi:
Yurt içi bireysel yatırımcı: %70
Yurt içi kurumsal yatırımcı: %20
Yurt dışı kurumsal yatırımcı: %10
Halka arz gelirinin kullanıma yönelik yapılan bilgilendirmeye göre şirket elde edeceği fonları, Aquacity projesinde yer alan F2 bloğun inşaatında ve kısa ve uzun vadeli borçların ödenmesinde kullanacak.