Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkındaki gerekçeli karar açıklandı

Ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na kötü haber...

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği öne sürüldüğü soruşturması çerçevesinde ’yalan tanıklık’ yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava mayıs ayında karara bağlanmıştı.

27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım hakkında, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Barım, 7 Temmuz'da hâkim karşısına çıkacak.

Mahkeme, Halit Ergenç’i ‘yalan tanıklık’ suçundan duruşmada saygılı bir tutum sergilemesini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu’nu ise aynı suçtan saygılı bir tutum sergilemesini göz önüne alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Her iki oyuncu için de söz konusu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

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Söz konusu davada İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nce gerekçeli karar açıklandı.

Mahkeme gerekçeli kararında, Ayşe Barım soruşturmasında ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun sarf ettikleri sözleriyle dosya arasındaki delillerin çeliştiğini, Ergenç ve Kocaoğlu’nun ‘tanık’ sıfatıyla verdikleri ifadelerinde Gezi Parkı ana davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını ve yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söylediklerini ancak HTS kayıtlarında tarafların iletişim tespitlerinin bulunduğu aktarıldı.