Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Halil Koç Danıştay Üyeliği görevine başladı | Son dakika haberleri

        Halil Koç Danıştay Üyeliği görevine başladı

        Danıştay üyeliğine seçilen önceki dönem HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, "Anayasal ve yasal sorumluluklarımız çerçevesinde, Kurulumuzun saygınlığı ile yargı mensuplarımızın itibarı gözetilerek görevimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olduk" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 13:08 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halil Koç Danıştay Üyeliği görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Danıştay üyeliğine seçilen önceki dönem HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç görevine başladı. 14 yılı aşkın bir süre HSK Üyeliği yaparak tarihe geçen Koç, yeni görevi dolayısıyla X hesabından açıklamada bulundu. Danıştay Üyeliği görevine başladığını belirten Koç, “2011 yılından bu yana sürdürdüğüm Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği ile 1. Daire Başkanlığı görevimin sona ermesiyle birlikte, seçilmiş bulunduğum Danıştay Üyeliği görevime başlamış bulunuyorum. Görev süremiz boyunca birlikte çalıştığımız değerli Kurul üyeleri ve mesai arkadaşlarımızla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatının güvencesi olduğu bilinciyle hareket ettik. Anayasal ve yasal sorumluluklarımız çerçevesinde, Kurulumuzun saygınlığı ile yargı mensuplarımızın itibarı gözetilerek görevimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olduk.” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu önemli görevi şahsıma tevdi eden yargı teşkilatımıza; ayrıca 2017 Anayasa değişikliği sonrasında görevime devam etmemi uygun gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Göreve başlama vesilesiyle ziyaret ettiğim Danıştay Başkanımız Sayın Zeki Yiğit’e de nazik kabulleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle, süreçte arayarak ya da mesaj yoluyla tebrik ve iyi dileklerini ileten tüm yargı mensuplarımıza, kıymetli dostlarımıza ve büyüklerimize; birlikte görev yaptığımız Sayın Adalet Bakanlarımız Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül ve Yılmaz Tunç’a, Kurul üyelerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, herkese saygılarımı sunarım. Yeni görevlerine başlayan Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerine başarılar diliyor; bu yeni dönemin yargı camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

        REKLAM

        HALİL KOÇ KİMDİR?

        Konya Ilgın'da 5 Eylül 1966'da dünyaya gelen Koç, ilk, orta ve lise öğrenimimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988'de mezun oldu.

        Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak 1991'de mesleğe başlayan Koç, sırasıyla Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Danıştay Tetkik Hakimliği ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. Koç, 17 Ekim 2010'da HSYK yedek üyesi olarak seçildi. Sonrasında Ankara 17. İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüten Koç, 17 Kasım 2011-25 Kasım 2014 tarihleri arasında HSYK asıl üyeliği yaptı. 2 Ekim 2014'te yeniden HSYK Üyesi seçilen Koç, Kurulda 1. Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2017’de yapılan Anayasa değişikliği sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK Üyesi olarak atandı. Koç, 27 Mayıs 2021’de Erdoğan tarafından ikinci kez Kurul üyesi olarak atandı. Her iki atama döneminde de HSK’nın en kritik dairesi olan 1. Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgası!
        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgası!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Habertürk Anasayfa